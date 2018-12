Tier wurde nach Donald Trump benannt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ein neu entdecktes Tier

wurde nach dem US-Präsidenten

Donald Trump benannt.

Avan Bell von der Firma „ EnviroBuiod“

hat 25 000 Dollar gezahlt,

um dem Tier einen Namen zu geben.

Das Tier heißt jetzt Dermophis dunaldtrumpi.

Die Firma will mit dieser Aktion

auf den Klimawandel aufmerksam machen.

Bell findet es nicht gut, dass Trump

nichts gegen den Klimawandel tut.



Er findet, dass Trump seinen Kopf

auch in den Sand steckt,

so wie das neu entdeckte Tier.

Trump bestreitet nämlich,

dass der Mensch

am Klimawandel beteiligt ist.

Forscher wissen aber, dass sich

der Klimawandel durch das Verhalten

von Menschen verschlechtert hat.