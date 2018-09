Tennis-Spieler Rafael Nadal gewinnt gegen Dominic Thiem

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 5. September fand das Viertelfinal-Spiel

beim Tennis-Turnier „US Open“ in New York statt.

Dominic Thiem spielte gegen

den spanischen Tennisspieler Rafael Nadal.

Thiem verlor das Spiel gegen Nadal

nach über 4 Stunden.

Nadal meinte, dass das Spiel ein toller Kampf war

und die Bedingungen beim Tennisspielen sehr schwierig waren,

weil es sehr nass war.

Es tut ihm für Dominic Thiem leid,

weil er ein enger Freund von ihm ist.

Nadal meinte, dass Thiem weiterhin

so gut Tennis spielen soll.

Dominic Thiem spielt vom 14. September bis zum 16. September

in Graz beim Tennis-Turnier „ Davis Cup“.