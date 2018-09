US Open: Nadal bezwingt Thiem in Fünfsatz-Thriller

Um 2:03 Uhr früh Mittwoch Ortszeit ist der Titelverteidiger Rafael Nadal über das Netz gestiegen und hat Dominic Thiem zu dessen großartiger Leistung gratuliert. Doch der Sieg ging im US-Open-Viertelfinale in New York nach einem epischen Fünf-Satz-Thriller an den Spanier. Thiem musste sich nach einem sehr starken Auftritt nach 4:49 Stunden mit 6:0,4:6,5:7,7:6(4),6:7(5) geschlagen geben.

Der seit Montag 25-jährige Niederösterreicher trieb den Weltranglisten-Ersten Nadal an den Rand einer Niederlage. Er hatte gute Chancen, mit 2:1-Sätzen in Führung zu gehen, erarbeitete sich noch einen fünften Satz und musste sich dann, zwei Punkte vom Triumph entfernt, doch noch dem 17-fachen Grand-Slam-Sieger beugen.