Tausende Golfbälle wurden im Meer von Kalifornien entdeckt

Link zum Original-KURIER-Artikel

An der Küste von Kalifornien,

im Pazifischen Ozean, wurden

von Tauchern 10 000 Golfbälle entdeckt.

Kalifornien ist ein Bundes-Staat

im Westen der USA.

Im Jahr 2017 hat eine junge Taucherin

die vielen Golfbälle am Meeresboden entdeckt.

Sie tauchte gemeinsam mit

ihrem Vater und einem Freund.

Die 3 Taucher haben mehr als 10 000

Golfbälle aus dem Wasser geholt.

Die meisten Golfbälle waren nicht beschädigt.

Einige waren aber alt und zerfallen.

Der Meeres-Biologe Matthew Savoca hat

gemeinsam mit den Tauchern noch mehr als

50 000 Golfbälle aus dem Meer geholt.

Die Golfbälle waren von einigen der vielen

Golfplätze an der Küste von Kalifornien.

Die Bälle sinken im Meer sofort auf den Boden.

Nach einiger Zeit werden die Bälle an Steinen

zerrieben oder sie lösen sich auf.

Laut einer Untersuchung führt das dazu,

dass sich giftige Stoffe von den Golfbällen lösen

und von den Tieren im Meer aufgenommen werden.

Von den ungefähr 50 000 Golfbällen sind

wahrscheinlich fast 28 Kilogramm von den

giftigen Stoffen ins Meer gelangt, vermutet Savoca.

Wie schlimm die Verschmutzung durch Golfbälle

wirklich ist, ist noch nicht klar, sagt er.

Am besten wäre es aber, wenn die Bälle

so schnell wie möglich herausgeholt werden würden.

Gemeinsam mit einer Gruppe von Tauchern

setzte sich Savoco mit den Betreibern von den

Golfplätzen in Verbindung.

Außerdem arbeitet er mit einer

Naturschutz-Organisation zusammen,

die sich dafür einsetzt, dass die Golfbälle

regelmäßig aus dem Meer geholt werden.