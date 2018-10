Tausende Flüchtlinge aus Mittelamerika am Weg nach Mexiko

Link zum Original-KURIER-Artikel

Tausende Flüchtlinge warten an einer Grenze

zwischen Guatemala und Mexiko.

Um der nötigen Registrierung aus dem Weg

zu gehen, wollten einige über den Fluss

Suchiate nach Mexiko.

Der Fluss ist die Grenze zwischen den beiden Ländern.

Die Menschen haben über Nacht auch

auf der Grenzbrücke geschlafen.

Wie viele es genau sind, weiß man nicht.

Ungefähr 3000 Menschen sind in

Flüchtlings-Unterkünften untergebracht.

Am Freitag haben zwischen 5000 und 6000

Flüchtlinge die Grenze zwischen den 2 Ländern

überquert, um nach Mexiko und so bis an

die Grenze der USA zu kommen.

Einige kehrten freiwillig mit dem Bus nach

Honduras zurück.

Die Präsidenten von Guatemala und Honduras

haben sich getroffen.

Sie möchten einen Plan entwickeln, um die

Flüchtlinge zurück nach Honduras zu bringen.

US-Präsident Trump: Die meisten dieser Menschen sind Kriminelle

Der US-Präsident hat die Flüchtlinge dazu

aufgefordert, wieder umzudrehen.

Er betonte, dass sie nicht in die USA

kommen werden.

Trump sagt, bei vielen der Flüchtlinge handelt

es sich um Straftäter.

Woher der US-Präsident das weiß,

sagte er nicht.