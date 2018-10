Tausende Migranten aus Mittelamerika warten auf Einreise nach Mexiko

Trump: "Eine ziemlich große Prozentzahl dieser Menschen sind Kriminelle"

US-Präsident Donald Trump hatte die Migranten am Freitag zur Rückkehr aufgefordert. "Sie kommen nicht in dieses Land, sie können genauso gut umdrehen", sagte Trump am Freitag (Ortszeit) in Scottsdale im US-Staat Arizona. Der US-Präsident unterstellte, bei vielen der Migranten handle es sich um Straftäter. "Eine ziemlich große Prozentzahl dieser Menschen sind Kriminelle", sagte Trump. Woher er diese Information haben will, sagte er nicht. Trump hatte angedroht, die Grenze zu Mexiko zu schließen. Er betonte, er werde diesmal nicht die Nationalgarde, sondern die regulären Streitkräfte rufen. Ob das rechtmäßig wäre, ist unklar. Ein Bundesgesetz verbietet es den US-Streitkräften, als Polizeigewalt in den USA Recht und Gesetz durchzusetzen.