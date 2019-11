Taucher holten Müll aus dem Canal Grande

Link zum Original-KURIER-Artikel

Jeden Tag gehen viele Urlauber über

die Rialto-Brücke in der Stadt Venedig, in Italien.

Unter der Rialto-Brücke ist der Canal Grande.

Der Canal Grande ist der größte Kanal in Venedig.

Am 3. November wurde der Canal Grande

zum 6. Mal von Tauchern gereinigt.

Aus dem Wasser fischten sie unter anderem

einen Staubsauger, eine Lampe und ein Radio.

Die Aktion soll dazu beitragen,

dass in Zukunft weniger Müll

im Canal Grande entsorgt wird.

In den nächsten Wochen werden

weitere Kanäle in Venedig gereinigt.

Neues Gesetz für weniger Plastikmüll im Meer

Die italienische Regierung beschloss im April 2019

auch ein neues Gesetz zum Schutz der Meere.

Laut dem Gesetz können Fischer freiwillig

den Plastikmüll, der in ihren Netzen hängen bleibt,

zu Sammelstellen am Hafen von Venedig bringen.

Wenn die Fischer das machen,

bekommen sie in Zukunft ein Umwelt-Abzeichen.

Zuvor mussten die Fischer den Müll wieder

ins Wasser werfen, weil sie sonst wegen verbotenem

Müll-Transport anzeigt wurden.

Sie hätten auch die

Müllentsorgung bezahlen müssen.