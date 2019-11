Staubsauger bis Lampen: Taucher holen Müll aus Canal Grande

Venedig als eine der meistbesuchten Städte Europas leidet seit langem auch unter den Folgen des Massentourismus. Ab 1. Juli 2020 an sollen Tagestouristen mindesten drei Euro Eintritt bezahlen.

Illegaler Mülltransport

Die italienische Regierung hatte im April ein Gesetz verabschiedet, das den Fischern erlaubt, in ihren Netzen hängen gebliebenes Plastik an Land zu bringen. Davor mussten sie den Mist wieder ins Wasser werfen, weil man sie sonst wegen illegalen Mülltransports anzeigen konnte und sie für die Entsorgungskosten aufkommen hätten müssen. Fischer, die freiwillig Plastik aus dem Meer holen, erhalten nun ein Umweltsiegel. Der Müll soll kostenlos an Sammelstellen im Hafen entsorgt werden.