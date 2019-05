Tanzen macht glücklich

Link zum Original-KURIER-Artikel

Tanzen ist gut für den Körper

und auch für die Seele.

Es ist oft besser, einfach zu tanzen,

als nur über seine Probleme zu reden.

Im Tanz-Studio kann man mit anderen Leuten

tanzen und so ins Gespräch kommen.

Dabei kann man neue Freunde finden.

Wenn man in ein Tanz-Studio geht

und dort flotte Musik hört,

bekommt man eine gute Stimmung.

Tanzen kann zum Beispiel bei Depressionen helfen.

Depressionen sind psychische Störungen.

Außerdem kann das Tanzen gut gegen

Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Demenz sein.

Menschen mit Demenz vergessen oft,

was gerade passiert ist.

Von Demenz sind vor allem

ältere Menschen betroffen.



Tanzen für ältere Menschen:



Es gibt viele Tanz-Schulen für ältere Menschen.

Für ältere Menschen sind

besondere Kurse zu empfehlen.

Man kann auch einfach eine Probestunde machen.

Tanzen ist eine sportliche Anstrengung

und eine Belastung für den Körper.

Daher gibt es auch Situationen,

wo Tanzen ungesund sein kann,

wie zum Beispiel bei einem Wettbewerb.

Wenn ältere Menschen unter Stress tanzen,

macht es nicht so viel Spaß und es ist ungesund.

Wettbewerbe können also

bei älteren Menschen zu Problemen führen.