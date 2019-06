T-Shirts, die wenig kosten, haben eine schlechte Qualität

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Umwelt-Organisation Greenpeace

hat eine Untersuchung gemacht.

Greenpeace hat 5 T-Shirts von 4 verschiedenen

Kleidungs-Geschäften auf ihre Qualität geprüft.

Die T-Shirts bestanden aus Baumwolle,

Viskose und aus Polyester.

Das sind 3 Materialien,

die oft für T-Shirts verwendet werden.

Die untersuchten T-Shirts kamen

von den Kleidungs-Geschäften

NKD, KIK, New Yorker und Primark.

Das sind Geschäfte, in denen man

billige Kleidung kaufen kann.

Dabei kam heraus, dass die Qualität

bei allen T-Shirts schlecht war.



Die Größe der T-Shirts hat sich

schon nach dem 1. Mal waschen verändert.

Bei einigen untersuchten T-Shirts sind Fusseln entstanden.

Wäscht man ein T-Shirt mit Fusseln öfter,

können aus den Fusseln Löcher werden.

2 T-Shirts wurden kürzer, 2 andere T-Shirts wurden enger.

Man untersuchte die T-Shirts auch auf Licht-Einstrahlung.

Dabei haben die T-Shirts ihre Farbe etwas verloren.

Greenpeace fordert mehr Qualität für Kleidung.



Wenn ein T-Shirt kaputt geht, wird es weggeworfen

und es wird ein neues gekauft,

weil man sie so billig kaufen kann.

Das ist schlecht für die Umwelt.

Bei der Herstellung von Kleidung

werden nämlich umweltschädliche

Farb-Stoffe und andere Chemikalien verwendet.