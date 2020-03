Studenten aus dem Burgenland unterstützen Frauen in Indien

Link zum Original-KURIER-Artikel



Frauen und Mädchen haben in Indien weniger

Rechte als Männer.

Das heißt, dass die Mädchen und Frauen in

Indien oft benachteiligt sind.

Oft werden sie zu einer Hochzeit gezwungen.

Sie dürfen meistens nach der ersten Regel-Blutung

nicht mehr in die Schule gehen oder werden sogar ermordet.

Das passiert oft in dem indischen Bundesstaat Bihar.

Es ist einer der ärmsten Bundestaaten von Indien.

In Bihar werden sehr viele Frauen ermordet.



Vor Kurzem reisten 4 österreichische Studenten

nach Bihar, um die Frauen und Mädchen dort aufzuklären.

In den Aufklärungs-Gesprächen und Vorträgen

geht es um die Regel-Blutung sowie Sex bis hin zur

Ernährung und Erste Hilfe.

Es geht aber auch vor allem darum, dass man die

Mädchen und Frauen stärkt.