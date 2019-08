Steiermark: Gemüsebauern stellen eigenes Ketchup her

Link zum Original-KURIER-Artikel

20 Gemüse-Bauern aus der Steiermark

arbeiten zusammen an einem Projekt.

Sie stellen ihr erstes eigenes Ketchup her.

Sie verwenden dafür nur reife Sommer-Paradeiser

aus der Steiermark.

Das Ketchup wird „Steirer-Ketchup“ genannt

und wird in Glas-Flaschen verkauft,

die man wieder verwenden kann.

Das Produkt wurde am 31. Juli in Graz vorgestellt.

Im Ketchup von den Bauern sind keine

künstlichen Geschmacks-Verstärker enthalten.

Die Gemüsebauern verwenden für ihr Ketchup

nur Paradeiser, die im Supermarkt nicht verkauft werden

können, weil sie den Handels-Vorgaben nicht entsprechen.

Diese Paradeiser haben zum Beispiel keine perfekte Form.

Auf der Ketchup-Flasche vom Steirer-Ketchup

ist angegeben, woher die Zutaten sind.

Außerdem besitzt das Ketchup weniger Salz

und Zucker, als die Ketchups im Supermarkt.

Man kann das Ketchup bisher noch nicht im Supermarkt kaufen.

Man kann es im Grazer Innenstadt-Geschäft „Gramm“,

im „Stadtbauernhof“ und in 40 Genuss-Läden

der Steirischen Lagerhäuser kaufen.

In Zukunft soll es das Ketchup aber auch

im Supermarkt geben.