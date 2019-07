Steiermark: Fahrrad-Training für Senioren

Link zum Original-KURIER-Artikel

Immer mehr Menschen fahren mit Elektro-Bikes.

Elektro-Bikes sind Fahrräder mit einem Motor.

Der Motor wird mit Strom betrieben.

Viele Menschen, die auf ein Elektro-Bike umsteigen,

unterschätzen oft die Kraft von Elektro-Bikes.

Vor allem beim Anfahren und beim Abfahren

am Berg fahren Elektro-Bikes anders.

Das kann besonders für ältere

Menschen gefährlich sein.



Im Verkehrsgarten in Graz können Senioren

an einem Fahrrad-Training teilnehmen.

Der österreichische Autofahrer-Klub ÖAMTC

veranstalter das Fahrrad-Training.

Beim Fahrrad-Training können die Senioren

mit gewöhnlichen Fahrrädern und mit Elektro-Bikes üben.

Bei dem Training werden die Geschicklichkeit,

Kurven fahren und plötzliches Bremsen trainiert.

Außerdem wird das An- oder Überfahren von Gehsteig-Kanten

und das Transportieren von Einkäufen geübt.



Die Senioren gehen zum Fahrrad-Training,

um sicherer beim Fahrradfahren zu werden

oder den Umgang mit Elektro-Bikes zu lernen.