Starke Überschwemmungen in Venedig

Link zum Original-KURIER-Artikel

In der italienischen Stadt Venedig gibt es seit

dem 12. November ein schlimmes Hochwasser.

Fast die ganze Stadt ist überschwemmt.

Seit dem Jahr 1996 gab es nicht mehr so einen

hohen Wasserstand in Venedig.

Auch der Markusplatz ist komplett überschwemmt.

Der Markusplatz ist der bekannteste Platz in Venedig.

Urlauber und Bewohner von Venedig gingen zunächst

noch mit Gummistiefeln über den Markusplatz.

Am Abend stieg das Wasser immer stärker an.

Ein 78-jähriger Mann starb an einem Stromschlag.

Das Hochwasser in seiner Wohnung löste ein Problem

mit dem Strom aus.

Ein weiterer Bewohner wurde tot in seiner

Wohnung gefunden.

Durch das Hochwasser funktionieren an mehreren Orten

in Venedig der Strom und die Telefonleitungen nicht.

Außerdem sind Schulen und Kindergärten in Venedig

am 13. November geschlossen.