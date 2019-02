Stadtkinder brauchen mehr Natur

Link zum Original-KURIER-Artikel

Forscher aus Dänemark haben herausgefunden,

wie gut sich die Natur auf Menschen auswirkt.

Die Natur kann Menschen vor psychischen Problemen schützen.

Bei Stadtkindern besteht eine größere Gefahr,

psychisch zu erkranken.

Grund dafür ist, dass sie nur wenig

von der Natur umgeben sind.

Kinder sollten sich bis zum 10. Lebensjahr

so oft wie möglich mit der Natur befassen.

Da aber immer mehr Menschen in

Städten leben, ist die Gefahr für

psychische Erkankungen höher.

In der Stadt gibt es viele Kinder,

die nur sehr selten oder gar nicht in

der Natur spielen.

Die Pädagogin Jutta Rabenau

hat dieses Problem bemerkt.

Sie organisiert für Kindergarten-

und Schulkinder Spaziergänge in der Natur.

„Für manche ist die Natur derart fremd,

dass sie sich sogar etwas vor dem

Wald fürchten“, erzählt Rabenau.

Die Kinder fürchten sich zum

Beispiel, über Wurzeln von Bäumen

zu steigen oder sich schmutzig zu machen.

Für die Kinder ist es schon ein Erfolg,

wenn sie für 1 Stunde in der Natur sind.

Kinder, die in der Schule sehr unruhig sind,

sind durch die Spaziergänge im Wald

mehr ausgeglichen.

Auch schüchterne Kinder kommen

mehr aus sich heraus.

Die dänische Untersuchung macht auch klar,

dass Städte anders geplant werden sollten.

Es sollte mehr Orte mit Natur geben.

Die Natur hilft Erwachsenen und

Kindern beim Abbau von Stress.