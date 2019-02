Waldpädagogik macht Stadtkinder mit der Natur vertraut

Mehr noch: „Die Kinder sind ausgeglichen – auch wenn sie laut in der Natur toben. Das gilt insbesondere für diejenigen, die in der Schule besonders unruhig sind, wie mir Lehrer berichten.“ Schüchterne Kinder werden hier manchmal sogar zum Helden: „Neulich schaffte es einer, der ein bisschen ein Außenseiter war, als einziger, eine Nacktschnecke in der Hand zu behalten.“ Das hebt natürlich das Selbstbewusstsein des Kindes – auch weil es von seinen Mitschülern anders wahrgenommen wird.

Städte anders planen

Doch Kinder nur für einige Tage in den Wald zu schicken, kann nur der Anfang sein – das macht die dänische Studie auch klar: Die Städte müssen so geplant werden, dass Grünflächen für ihre Bewohner gut erreichbar sind – nicht nur für Kinder.

Der Stressforscher Mazda Adli von der Berliner Charité fasst das Problem des Stadtlebens so zusammen: „Zu viele Menschen an einem Ort, während man gleichzeitig zu wenig Kontakt zu diesen Menschen hat.“ Das betrifft Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Die Natur hilft beiden, Stress abzubauen. Die Frage bleibt offen, wie viel Grün es dazu in einer Stadt braucht. Reicht es dazu, in die Natur zu blicken, oder muss man sie auch aktiv begehen? Auch darauf werden Forscher Antworten finden.