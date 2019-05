Stadt Wien ändert Bezeichnungen für Magistrats-Abteilungen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Magistrats-Abteilungen in Wien

haben einen schlechten Ruf.

Das ist nicht gerecht und soll sich ändern.

Ein Magistrat ist eine Verwaltungs-Behörde.

Die Magistrats-Abteilungen haben

verschiedene Aufgaben-Bereiche,

wie zum Beispiel Umweltschutz oder Sport.

Insgesamt gibt es 70 Magistrats-Abteilungen in Wien.

Momentan werden die Magistrats-Abteilungen

mit den Buchstaben MA und einer Zahl abgekürzt.

Die Magistrats-Abteilung für Umweltschutz

wird zum Beispiel mit MA 22 abgekürzt.

In Zukunft sollen die Magistrats-Abteilungen

nicht mehr mit der Abkürzung MA

und einer Zahl bezeichnet werden.

Die Magistrats-Abteilungen werden

nach der Umstellung

nach ihren Aufgaben-Bereich benannt.

Die MA 10, zuständig für Kindergärten,

heißt dann „Stadt Wien Kindergärten.“

Oder die MA 15, der Gesundheitsdienst der Stadt Wien,

heißt zukünftig „Stadt Wien Gesundheitsdienst“.