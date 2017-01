SPAR in Kroatien

Link zum Original-KURIER-Artikel

Zagreb ist die Hauptstadt von Kroatien.

Jetzt gibt es gute Nachrichten aus Zagreb.

Die österreichische Handelskette SPAR

hat 62 BILLA-Geschäfte in Kroatien übernommen.

Die Stimmung in Kroatien hat sich gebessert.

Die Menschen haben mehr Geld

und kaufen mehr ein.

Das sagt eine Expertin für Wirtschaft

die in Zagreb arbeitet.

2017 rechnet die Regierung in Zagreb

mit einer guten Wirtschaft.

Auch die Gelder von der EU

haben der Wirtschaft in Kroatien geholfen.

Besonders gut war das Jahr 2016

für die österreichischen Hotels

an der Küste in Kroatien.

Auch für die Holz-Industrie und die Metall-Industrie

war es ein gutes Jahr.

Mit SPAR werden mehr Lebensmittel aus Österreich

in Kroatien verkauft.

Das ist auch gut für Österreichs Wirtschaft.