Spanien: 2-jähriger Bub wurde tot im Schacht gefunden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Vor ein paar Tagen wurde der

2-jährige Julen tot aufgefunden.

Julen ist am 13. Jänner bei einem

Ausflug mit seiner Familie

in einen Schacht gefallen.

Vor dem Schacht standen

keine Warn-Schilder.

Dadurch konnte man nicht sehen,

dass an dem Ort ein Loch war.

Retter versuchten 2 Wochen lang,

den Buben zu retten.

Aber weil der Schacht sehr eng war,

konnten sie nicht hinunter.

Sie mussten ein zweites Loch daneben

bohren, um zu Julen zu gelangen.

Das bohren vom 2. Loch dauerte

noch mehrere Tage.

Grund dafür waren extrem harte

Steine, die nur schwer durchbohrt

werden konnten.

Viele Leute hatten die Hoffnung,

dass das Kind noch lebend gefunden wird.

Die Eltern von Julen haben schon

im Jahr 2017 einen Sohn verloren.

Der Junge war der ältere Bruder von Julen.

Er starb mit 3 Jahren an einem Herz-Problem.

Die beiden Eltern hofften stark,

dass ihr 2-jähriger Sohn noch

lebend gerettet werden würde.

Laut Ärzten ist Julen schon kurz nach

dem Sturz, durch den Aufprall am Boden

vom Schacht, gestorben.

Viele Menschen aus ganz Spanien

trauern über Julens Tod.

Sogar Politiker und der König von

Spanien trauern um Julen.