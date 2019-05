SozialMarie 2019: Ehrenpreis fürs Erzähl-Cafe „möwe“

Link zum Original-KURIER-Artikel



„Merhaba“ heißt auf Türkisch „herzlich willkommen“.

Das gilt für die Frauen die ins Erzähl-Cafe „ möwe“ kommen.

Sultan Dogan ist die Leiterin vom Erzähl-Cafe

und Mutter von 2 Kindern.

Im Erzähl-Cafe „ möwe“ wird über Themen

und Fragen gesprochen, die werdende Mütter beschäftigen.

Zum Beispiel:

Wie man seinem Kind mehr beibringen kann.

Wie man mit seinem Kind gewaltfrei umgeht.

Was man als Mutter in Österreich für Rechte und Pflichten hat.

Das Angebot ist für werdende Mütter, die türkisch sprechen.

Das Erzähl-Cafe „ möwe“ wurde 2018 speziell dafür gegründet,

um werdende Mütter, die türkisch sprechen, erreichen zu können.

Es haben schon ungefähr 100 Frauen daran teilgenommen.

Das Ziel ist, den Frauen viel über das Thema

Gesundheits-Förderungen zu erklären.

Mitarbeiter vom Erzähl-Cafe haben

von der „ SozialMarie" einen Ehrenpreis bekommen.

Die „ SozialMarie“ ist der älteste Preis

für neue soziale Projekte in Europa.

Sie wurde im Jahr 2004 gegründet

und im Jahr 2005 der erste Preis vergeben.



Seit dem Jahr 2014 werden Erzähl-Cafes,

für Schwangere und Familien mit

gemeinschaftlichen Problemen, in Wien angeboten.

Zuerst gab es diese Angebote nur in Deutsch.

Warum das Angebot von türkischen Familien

selten angenommen wird, wurde

in einer Untersuchung festgelegt.

Ein Grund dafür ist, dass die Familien

oft sehr vorsichtig sind, bei Angeboten

von Behörden wie der Kinder- und Jugendhilfe.

Deshalb wird das Erzähl-Cafe dort veranstaltet,

wo die Mütter sich sowieso aufhalten.

Zum Beispiel in Kindergärten oder Kultur-Vereinen.

So kann man besser Kontakt zu den Frauen aufbauen.

Es geht auch um Themen wie:

Wie werden Frauen in der Gesellschaft

und in der eigenen Familie behandelt.

Die Frauen sollen miteinander reden

und ihre Erfahrungen austauschen.

Das Erzähl-Cafe funktioniert gut.

Fast alle Frauen sagten, dass sie sich

nach ihrem Besuch im Erzähl-Cafe „ möwe“

besser informiert und selbstbewusster gefühlt haben.



Auf dieser Seite findet man Informationen zum Erzähl-Cafe möwe:

https://www.fruehehilfen.wien/aktuelles/neue-seite-3/



Auf dieser Seite findet man alle Angebote für werdende Mütter:

https://geburtsinfo.wien/



Das sind die Gewinner der SozialMarie 2019:

1. Preis:

Das „Omama Project“ war heuer der Gewinner.

Dabei werden die älteren Dorfbewohnerinnen

in Mittelslowakei in Kinderbetreuung geschult.

Sie betreuen dann 1 Mal pro Woche Kleinkinder.

Weiter Informationen darüber gibt es hier:

www.cestavon.sk

2. Preis:

Die „Genossenschaft für Gemeinwohl“ wurde

nach der letzten großen Wirtschafts-Krise in Wien gegründet.

Dabei können Menschen ihr Geld in Projekte investieren,

die weder der Natur noch den Menschen schaden.

Weitere Informationen darüber gibt es hier:

www.gemeinwohl-genossenschaft.at

3. Preis:

Nicht nur Flüchtlinge sondern auch Obdachlose

haben es in Ungarn schwer.

Die „Social Rental Agency“ ist eine Hilfs-Stelle

für die Menschen auf der Straße.

Die Hilfs-Stelle ist in Budapest und vermittelt

günstige Wohnungen an obdachlose Menschen.

Weiter Informationen gibt es hier:

www.utcarollakasba.hu