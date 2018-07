Sommer: Warnung vor Zecken-Rekord-Jahr

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Sommer hat begonnen und viele Menschen

wollen die Sonne in der Natur genießen.

Aber auch Zecken sind im Sommer unterwegs.

Experten warnen jetzt vor besonders vielen

Zecken in diesem Jahr.

Sie sprechen auch von einem „Zecken-Superjahr“.

„Zecken-Superjahr“ bedeutet, dass in diesem

Jahr besonders viele Zecken unterwegs sind.

Weil mehr Zecken unterwegs sind, steigt auch die Gefahr

für Krankheiten, die Zeckenstiche auslösen können.

Im Jahr 2017 gingen in Österreich 116 Fälle von FSME ein.

FSME steht für Frühsommer-Meningoenzephalis

und ist eine Virus-Erkrankung.

Das Gehirn, die Hirnhaute und in seltenen Fällen

das Rückenmark, können sich durch die Krankheit entzünden.

Zum 1. Mal seit dem Jahr 2011 waren es wieder

mehr als 100 Erkrankungen die behandelt wurden.

Im Jahr 2017 stieg die Zahl der Zecken generell an.

Einer der Experten sagte, dass die hohe Zahl

der Zecken eine Folge vom Klimawandel ist.

Die Zecken breiten sich Richtung Nord-

Deutschland, Schweden und Norwegen aus.

Sie überleben auch in den Alpen und in höheren

Regionen bis zu 700 Meter Seehöhe.