Sommer 2020: Bahnstrecken in Wien wegen Bauarbeiten gesperrt

Die ÖBB müssen im Sommer wieder einige

Bahnstrecken überprüfen und erneuern.

Die Bauarbeiten sind deswegen im Sommer,

weil in den Ferien weniger Fahrgäste

mit dem Zug fahren.

Vom 5. Juli bis zum 18. Juli ist

die Schnellbahn-Strecke zwischen

den Stationen Floridsdorf und Praterstern gesperrt.

In dieser Zeit wird eine Brücke repariert.

Die Fahrgäste müssen in dieser Zeit

auf die U-Bahn oder Busse ausweichen.

Während der Sperre können Fahrgäste mit ihren

Zug-Tickets auch die U-Bahn in Wien benutzen.