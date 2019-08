So können sie Streit unter Geschwistern lösen

Link zum Original-KURIER-Artikel



Für das Familien-Leben ist es wichtig,

wie die Eltern damit umgehen,

wenn die Kinder sich streiten.



Kinder werden oft laut,

weil sie nicht glauben,

dass sie nicht gehört werden.

Wenn Kinder müde sind,

haben sich die Kinder

weniger unter Kontrolle.

Das bedeutet, dass es deshalb

am Abend öfter zu Streit kommt als am Morgen.



Eltern sollten keinem Kind

eine bestimmte Rolle zuteilen.

Wenn ein Kind immer wieder hört,

wie schlimm oder brav es ist,

ist das nicht gut für das Kind.

Außerdem können sich die Rollen

mit der Zeit auch ändern.

Das dürfen die Eltern nicht übersehen.

Auch Vergleiche zwischen den Kindern

sollten Eltern nicht machen.



Bei einem Streit bekommen oft ältere

Geschwister oder Buben die Strafen.

Es gibt immer eine Vorgeschichte zu jedem Streit.

Die Eltern sollten sich immer beide Seiten anhören.

Wenn ein Kind „Lass mich in Ruhe“ sagt,

müssen die Eltern das auch akzeptieren.

Es empfiehlt sich auch danach

einen geeigneten Zeitpunkt abzuwarten,

um ein Gespräch mit dem Kind zu führen.

Es kann auch zu Problemen kommen,

wenn sich die Geschwister ein Zimmer teilen,

besonders dann, wenn Freunde zu Besuch kommen.

Wenn ein Kind Zeit mit seinen Freunden verbringen will,

sollten sich die Eltern dann ein anderes

Programm für die Geschwister überlegen.



Eltern wollen Kinder, die nicht lügen.

Kinder dagegen wollen Geschwister,

die den Eltern nicht gleich erzählen,

wenn sie etwas getan haben,was nicht erlaubt war.

Die Eltern müssen dann entscheiden,

was stimmt oder nicht stimmt.

Jedes Kind braucht auch seine Gewohnheiten,

auf die es sich auch verlassen kann.

Eltern sollten sich außerdem für jedes Kind

am Abend ein paar Minuten Zeit nehmen.