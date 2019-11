So können Kaninchen den Winter draußen gut überstehen

Link zum Original-KURIER-Artikel



Ein Tiercoach erklärt, wie Kaninchen den Winter draußen

gesund überstehen und was zu berücksichtigen ist.

Folgende Dinge sollte man beachten:



Gut geschützt

Kaninchen müssen sich an die Temperaturen gewöhnen.

Sie sollen also auch schon vor dem Winter

im Freien sein, damit ihr Fell dichter wird.

Das Gehege sollte vor dem Wetter gut geschützt sein.

Außerdem sollte das Gehege rundherum mit Styropor

umgeben sein.

Im Stall sollte es genug Stroh

und ein Häuschen zum Verstecken geben.

Kaninchen sollten immer zu zweit

in einem Gehege sein, damit sie sich

gegenseitig wärmen können.



Futter und Trinkwasser

Die Versorgung der Kaninchen muss an

den Winter angepasst werden.

Auch im Winter sollte Trinkwasser für Kaninchen

im Gehege stehen.

Bestimmte Kunststoff-Bällchen in der Schüssel

verhindern, dass das Trinkwasser friert.

Auch Gemüse und Pflanzen im Napf können frieren

und Magen-Darm-Probleme verursachen.

Kleine Futter-Portionen können das verhindern.



Gesundheit beachten

Im Winter müssen die Kaninchen genau

überwacht werden.

Durch das Winter-Fell sieht man Verletzungen

und das Gewicht oft nicht sofort.

Für den Besitzer sollte für die Pflege der Tiere

ein Licht am Gehege befestigt sein.