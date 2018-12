So kann man zu Weihnachten seine Wunschfigur halten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Menschen nehmen

über die Weihnachtszeit an Gewicht zu.

Eine Untersuchung zeigt, dass ein paar

einfache Tipps dabei helfen können,

die zusätzlichen „ Feiertagskilos“ zu vermeiden.

Die Untersuchung wurde von zwei

Universitäten in Großbritannien durchgeführt.

Im Durchschnitt nehmen Menschen

im Jahr bis zu 1 Kilo zu,

erklärte die Verhaltens-Medizinerin

und Autorin, Amanda Daley.

Ein großer Teil der Gewichtszunahme

findet in der Weihnachtszeit statt.

Das Gewicht, das man während der Weihnachtszeit

zugenommen hat, geht oft nicht mehr verloren.

Vielen Menschen fällt es aber ziemlich schwer,

im Dezember auf die Kalorien zu achten,

die sie zu sich nehmen.

Am Weihnachtstag nehmen einige

bis zu 6000 Kalorien zu sich.

Das ist 3 Mal so viel,

wie eigentlich empfohlen wird.

In den Jahren 2016 und 2017 haben Forscher

eine Untersuchung, unter dem Namen

„Winter Weight Watch Study“, herausgebracht.

Bei der Untersuchung wurden Tipps,

die vom vollessen abhalten sollen, getestet.

Es wurden 272 Freiwillige im Alter von

ungefähr 44 Jahren in 2 Gruppen eingeteilt.

Die 1. Gruppe wurde gebeten, sich am besten

jeden Tag zu wiegen und das Gewicht aufzuschreiben.

Der 1. Gruppe wurden außerdem 10

einfache Tipps gegeben, um kein Gewicht zuzunehmen.

Sie mussten immer zu den gleichen Zeiten essen,

Speisen essen die wenig Fett haben,

10 000 Schritte am Tag gehen,

gesunde Snacks und auch 5 Portionen Obst

und Gemüse täglich essen.

Verboten war es zum Beispiel,

beim Fernsehen nebenbei zu essen.

Außerdem sollten die Teilnehmer auf Zucker und Fette

achten und auch auf die Kalorien in ihren Getränken.

Zu viel sitzen sollte auch vermieden werden.

Den Teilnehmern wurde daher empfohlen,

tagsüber jede Stunde für 10 Minuten aufzustehen.

Die 2. Gruppe, die als Vergleichs-Gruppe galt, hat

dagegen nur ein allgemeines Infoblatt bekommen,

ohne professionelle Tipps.

Alle Teilnehmer wurden während der Untersuchungs-Jahre

im November und Dezember sowie im Jänner und Februar

vermessen und gewogen.

Die Teilnehmer in der 2. Gruppe nahmen während

der Untersuchung ungefähr 0,37 Kilogramm zu.

Die Teilnehmer der 1. Gruppe hingegen,

nahmen 0,13 Kilogramm ab.

Die Forscher kamen auf das Ergebnis, dass sich die

1. Gruppe durch die Tipps und durchs

regelmäßige Wiegen gut unter Kontrolle hatte.