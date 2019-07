So kann man langes Sitzen ausgleichen

Link zum Original-KURIER-Artikel



Viele Menschen sitzen oft lange beim Essen,

in der U-Bahn oder in der Arbeit.

Einige Leute wissen nicht, was das lange Sitzen

für Auswirkungen haben kann.

Wenn man lange sitzt, kann man krank werden

und zum Beispiel Diabetes bekommen.

Diabetes ist eine Zucker-Krankheit.

Langes Sitzen kann man aber ausgleichen,

indem man täglich eine Stunde Sport macht.

Zum Beispiel durch schnelle Spaziergänge

oder langsames Radfahren.



Auch wenn man sich mit Freunden trifft,

sitzt man die meiste Zeit nur.

Zum Beispiel im Lokal oder im Kino.

Außerdem essen viele Menschen mehr

als sie eigentlich müssen

und bewegen sich zu wenig.

Das ist auch der Grund dafür,

warum die meisten Leute übergewichtig sind.

Am besten ist es, wenn man jeden Tag

ein bisschen Sport macht, wie zum Beispiel

Treppensteigen oder zu Fuß nach Hause gehen.

Das ist dann ein guter Ausgleich für das lange Sitzen.



Schlechte Haltung beim langen Sitzen



Viele haben beim langen Sitzen

eine schlechte Haltung.

Zum Beispiel beim Arbeiten

am Schreibtisch oder am Bildschirm.

Viele bemerken aber nicht,

dass sie eine schlechte Haltung haben.

Das ist schlecht für den Körper.

Sitz-Bälle können beim langen Sitzen eine Hilfe sein.

Die Sitz-Bälle verbessern die Sitz-Haltung

durch kleine Bewegungen.

Die kleinen Bewegungen sind gut für den Ausgleich.

Besonders wichtig ist es beim langen Sitzen,

wenn man sich oft anders hinsetzt

und die Haltung ändert.

So wird die Muskulatur gut durchblutet.

Außer Sitz-Bälle sind auch ergonomische Sessel gut,

wenn man lange sitzt.

Ein ergonomischer Sessel ist ein Sessel,

der das Sitzen erleichtert,

weil er die Wirbelsäule entlastet

und an die Körpergröße angepasst ist.