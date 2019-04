So kann man die Matura schaffen

Link zum Original-KURIER-Artikel



Viele Schüler sind bei den Prüfungen

zur Matura sehr aufgeregt.

Die Matura ist die Abschluss-Prüfung

einer höheren Schul-Ausbildung in Österreich.

Hier sind Tipps, die ihnen dabei helfen,

besser mit dem Stress umzugehen:

Nicht genügend im Zeugnis:

Wer in einer berufsbildenden höheren Schule

oder in der 8. Klasse im Gymnasium

einen Fünfer im Jahres-Zeugnis hat,

kann eine Wiederholungs-Prüfung machen.

So kann man sich seine Note

von einer 5 zu einer 4, ausbessern.

Wer die Wiederholungs-Prüfung schafft,

ist gut vorbereitet für die Matura.

Wenn man 2 Fünfer im Zeugnis hat,

kann man eine Nachprüfung machen.

Eine Nachprüfung ist eine Prüfung über

den Jahres-Stoff in einem Schulfach.

Man muss sie machen, wenn man im Jahres-Zeugnis

mit einer 5 benotet wurde und diese Note

ausbessern will, damit man in die

nächste Klasse aufsteigen darf.

Das Fach in dem sich die meisten

schwer tun ist Mathematik.

Osterferien:

Spätestens zu Ostern sollte man wissen,

in welchen Fächern man noch Probleme hat.

Es kann helfen, sich einen Stundenplan zu machen.

So kann man sich einteilen, wann man was lernt.

Man sollte zu der Uhrzeit lernen, zu der man

sich am besten konzentrieren kann.

Das ist bei jedem unterschiedlich.

Zwischendurch sollte man kürzere

und auch längere Pausen machen.

Abprüfen:

Wenn man mit dem Lernen fertig ist,

sollte man sich selbst abprüfen

oder sich von anderen abprüfen lassen.



Frühere Prüfungs-Aufgaben:

Aufgaben und Lösungen von Prüfungen

aus dem Vorjahr findet man unter: https://www.srdp.at/

Mathematik:

Mathe ist das Angstfach für viele Schüler.

In diesem Fach gab es die meisten Beschwerden

von Schülern und Lehrern über die Prüfung.

Deswegen wurde die Beurteilung geändert,

damit man die Prüfung mit weniger Punkten schafft.



Keine Angst:

Wenn man keine Angst vor der Prüfung

haben will, sollte man sich gut vorbereiten.

Man kann sich an eine Prüfung erinnern,

die man schon geschafft hat.

Das kann gute Gefühle auslösen

und dadurch ist man auch etwas entspannter

während der Prüfung.

Wer aber extreme Angst vor der Prüfung hat

und darunter leidet, sollte sich Hilfe

bei einem Psychologen suchen.

Psychologen befassen sich

mit dem Verhalten von Menschen.

Wenn man bei der mündlichen Prüfung

das Eingeübte plötzlich vergisst,

kann man um eine kurze Pause bitten,

damit man sich wieder konzentrieren kann.



Nicht schummeln:

Aufs Schummeln sollte man auf jeden Fall verzichten.

Denn wenn man beim Schummeln erwischt wird,

muss man im Herbst die Prüfung wiederholen.

Wenn man aber eine 5 auf die schriftliche

Prüfung hat, kann man Ende Mai

nochmal eine Prüfung machen.

Insgesamt hat man 3 Chancen,

sich eine 5 auszubessern.



Mündliche Prüfung:

Es ist üblich, dass junge Männer im Anzug

zur Prüfung gehen und junge Frauen

einen Rock und eine schöne Jacke tragen.

Man sollte vor der Prüfung mit dem Lehrer

über die Prüfungs-Themen sprechen.

Das Präsentieren ist bei der mündlichen Prüfung

auch sehr wichtig.



Nicht aufgeben:

Junge Schüler würden am liebsten gleich aufgeben,

wenn sie einen oder mehrere Fünfer im Zeugnis haben.

In diesem Fall sollte man sich Bestätigungen

für die Fächer holen, die man positiv abgeschlossen hat.

Denn manche wollen nach 5 oder 10 Jahren

die Matura nachmachen.