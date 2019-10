So kann man das Herz vor Krankheiten schützen

Link zum Original-KURIER-Artikel



Am 29. September war der Welt-Herztag.

Bei dem Welt-Herztag geht es um das Thema

Herz-Erkrankungen.

Der Welt-Herztag rückt das Thema Benachteiligung

im Bereich Herz-Gesundheit in den Vordergrund.

Menschen in manchen Ländern haben keinen Zugang

zu Herz-Medikamenten.

Die Organisation „World Heart Federation“ will das ändern.

Die World Heart Federation will Menschen auf der

ganzen Welt davon überzeugen, „Herzenshelden“ zu werden.

Als Herzensheld gibt man ein Versprechen,

sich um die eigene Herz-Gesundheit und die

der Verwandten und Freunde zu kümmern.



Jährlich sterben 33 000 an Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Gründe für Erkrankungen sind zum Beispiel

Übergewicht, Rauchen, Stress und wenig Bewegung.



Mit diesen Tipps lassen sich Herz-Erkrankungen vermeiden



Gesunde Ernährung



Wenn man gesund isst, kann man vermeiden,

Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu bekommen.

Zum gesundem Essen zählen zum Beispiel Obst und Gemüse,

Milchprodukte und Fisch.

Auf Alkohol sollte man verzichten.

Der ist nämlich schlecht für den Blutdruck.



Bewegung



Regelmäßiger Sport hilft beim Abnehmen

und senkt den Blutdruck.

Man sollte sich jeden Tag mindestens eine Stunde bewegen.

Sportarten wie zum Beispiel Wandern, Radfahren, Schwimmen

und Laufen sind gut für das Herz.



Auf Zigaretten verzichten und Stress vermeiden



Zigaretten sind besonders schlecht für den Blutdruck.

Daher sollte man nicht Rauchen.

Außerdem sollte man Stress vermeiden

und sich genug entspannen.



Behandlung



Wenn das Herz in Gefahr ist, ist oft eine Behandlung notwendig.

Medikamente können dem Herz helfen.

Eine Herz-Operation ist nur dann notwendig,

wenn Medikamente nicht mehr helfen.