So handelt man richtig, wenn es brennt

Wenn es in Wien brennt,

dann passiert das am häufigsten in der Küche.

Schuld daran sind oft elektrische Geräte wie

Wasserkocher oder Waschmaschinen.

Wenn Wasser und Strom zusammenkommen,

kann das zu einem Kurz-Schluss führen.

Durch den Kurz-Schluss kann anschließend

ein Feuer entstehen, wenn zum Beispiel

Geschirr- oder Handtücher in der Nähe liegen.

Außerdem kommt es oft zu Bränden in der Küche,

wenn man Töpfe mit Essens-Resten auf dem

heißen Herd stehen lässt.

Wenn in einer Wohnung ein Feuer ausbricht,

gibt es einiges zu beachten.

Welche Geräte sollte man zu Hause haben?



Man sollte mindestens einen

Rauch-Warnmelder zu Hause haben.

Rauch-Warnmelder erkennen kleine Rauch-Partikel

und schlagen dann sofort Alarm.

Partikel sind winzige Teilchen in der Luft.

Diese Geräte kosten nicht zu viel und sind sehr wirksam.

Vor allem in der Nacht sind Rauch-Warnmelder wichtig,

weil dann die Menschen schlafen

und die Brände nicht sofort mitbekommen.

Ebenso sollte man auch kleine

Feuerlöscher bei sich zu Hause haben.

Es ist dann auch wichtig, dass man weiß,

wie man diese Feuerlöscher bedient.

Was tun mit Fett, das brennt?



Wenn ein Gegenstand anfängt zu brennen,

sollte man zuerst versuchen,

das Verbreiten vom Feuer zu vermeiden.

Das funktioniert oft gut mit Wasser,

einer Löschdecke oder einem Feuerlöscher.

Man sollte aber vorsichtig sein, wenn man

zum Beispiel brennendes Fett löscht.

Das Löschen ist dann mit Wasser

nämlich extrem gefährlich.

Grund dafür ist, dass sich ein Feuerball bilden kann.

Bei einem Feuerball steigt das Feuer in die Luft

und schwebt wie eine Wolke über den Ort,

wo das Feuer entstanden ist.

Wenn Fett brennt, sollte man einen Deckel

oder eine Löschdecke über den Topf legen

und ihn so abdecken.

Dadurch kann kein Sauerstoff mehr auf den Herd

gelangen und das Feuer kann sich

so nicht weiter ausbreiten.

Auch ein dickes Buch kann man dafür verwenden.

Man sollte dann den abgedeckten Topf

ausreichend abkühlen lassen.

Wie gefährlich sind die Gase vom Feuer?



Wenn das Feuer nicht allein gelöscht

werden kann, sollte man die Feuerwehr rufen.

Die giftigen Gase vom Feuer sind nämlich

gefährlicher als die Flammen.

Deswegen sollte man sich nicht zu lange

in der brennenden Wohnung befinden.

Am besten ist es, wenige Atemzüge zu machen,

um die Gase nicht einzuatmen.

Wenn man zu viel vom Gas einatmet,

kann es zu einer Rauchgas-Vergiftung kommen.

Beim Verlassen von der brennenden Wohnung

sollten die Fenster und Türen fest geschlossen werden.

Dadurch kann kein Sauerstoff in die Wohnung gelangen

und das Feuer kann sich im Stiegenhaus nicht ausbreiten.

Den Nachbarn sollte man ebenfalls Bescheid sagen,

wenn es brennt.