Was tun, wenn es brennt? So reagieren Sie richtig

Nicht zögern, die Feuerwehr zu rufen

Sobald die Löschversuche keinen Erfolg zeigen oder es zu heiß wird, sollten Bewohner sofort die Feuerwehr alarmieren. Das Gefährliche an einem Wohnungsbrand sind in erster Linie nicht die Flammen, sondern die giftigen Gase. Wenige Atemzüge reichen, um eine Rauchgasvergiftung zu bekommen. Daher gilt: lieber einmal zuviel die Feuerwehr rufen. „Je früher wir verständigt werden, desto weniger passiert und desto geringer ist der Schaden. Der Faktor Zeit ist wesentlich“, so Rieger.

Beim Verlassen der Wohnung ist darauf zu achten, dass Türen und Fenster geschlossen werden, sodass kein Sauerstoff hinein gelangt und sich der Brand nicht ins Stiegenhaus ausbreiten kann. Außerdem müssen die Nachbarn gewarnt werden.