Skispringen: Dawid Kubacki gewinnt Vier-Schanzen-Tournee

Der Skispringer Dawid Kubacki

hat die Vier-Schanzen-Tournee gewonnen.

Er kommt aus Polen.

Dawid Kubacki hat vor dem Norweger

Marius Lindvik gewonnen.

Dritter wurde Karl Geiger aus Deutschland.

Bester Österreicher ist Stefan Kraft am 5. Platz.



Die Vier-Schanzen-Tournee findet jedes Jahr

in Österreich und Deutschland statt.

Es finden 4 Wettbewerbe im Skispringen an

verschiedenen Orten statt.



Die 4 Orte sind:

Oberstdorf , Deutschland

Garmisch-Partenkirchen , Deutschland

Innsbruck , Österreich

Bischofshofen , Österreich

Die Vier-Schanzen-Tournee fand von 28.Dezember 2019

bis 6.Jänner 2020 statt.