Skisport: Aksel Lund Svindal und Lindsey Vonn hören nach WM auf

Link zum Original-KURIER-Artikel

Es wurde schon im Herbst 2018 bekannt,

dass nach dieser Ski-WM einige

erfolgreiche Sportler in Pension gehen werden.

Darunter sind auch Lindsey Vonn und Aksel Lund Svindal.

Für Aksel Lund Svindal ist es die Gelegenheit,

seine WM-Siege von 2007 zu wiederholen.

Die Ski-WM 2007 fand auch in Åre statt.

Aksel Lund Svindal hat dabei

2 Gold-Medaillen gewonnen.

Später gewann er auch noch

das erste Mal den Gesamtweltcup.

Selten hat kein Sportler so schön

seinen Rücktritt erklärt wie Svindal.

Bei einer Party gab er bekannt,

dass die Rennen bei der Ski-WM in diesen Jahr

seine letzten sein werden.

Svindal hatte bereits vergangenen Sommer überlegt,

ob er seine Karriere fortsetzen oder beenden soll.

Er will aber sicher sein, dass er die richtige Entscheidung trifft.

Svindal sagte, dass er glücklich ist, dass es jetzt entschieden ist.

Jetzt kann er sich auf die letzten beiden Rennen vorbereiten.

Er sagte auch, dass es komisch war, es zu sagen, aber auch in Ordnung.

Er sagte dazu, dass er diese Entscheidung nicht bereut.

Jetzt bereitet sich auch Lindsey Vonn

auf ihr vorletztes Ski-Rennen vor.

2018 hat Vonn im Scherz gesagt, dass sie

mit einem künstlichen Bein noch weiterfahren könnte.

Nun aber ist klar:

Ihr Körper schafft die extreme Belastung nicht mehr.

Die Trainings und die Rennen in Cortina waren zu viel.

Nach all den Stürzen gibt es nicht

mehr viele Stellen an Vonns Körper,

die noch nicht verletzt waren.

Bei ihrem letzten Ski-Rennen

ist Vonn mit Schienen an beiden Beinen gefahren.

Lindsey Vonn sagte, sie hofft, dass sie

eines Tages mit ihren Kindern Skifahren kann.