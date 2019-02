Sind längere Mittagspausen notwendig?

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Großbritannien überlegt man derzeit,

wie lange eine Mittagspause dauern sollte.

Britische Politiker empfehlen für Schulkinder eine

Mittagspause von 75 Minuten.

Das soll gut für die Gesundheit und Konzentration sein.

Mittagspausen in Schulen sind normalerweise

50 bis 60 Minuten lang, auch in Österreich.

Die britische Tageszeitung The Guardian fragt,

ob es auch für Erwachsene

eine längere Mittagspause geben soll.

Mehrere Untersuchungen haben gezeigt,

dass Menschen dadurch besser arbeiten,

weniger Stress haben und besser schlafen.

Viele Menschen machen keine Mittagspause oder arbeiten

weiter, während sie essen.

Der Erholungs-Forscher Gerhard Blasche empfiehlt,

alle 2 Stunden eine Pause zu machen.

Er empfiehlt 5 bis 10 Minuten Pause nach 1 bis 2 Stunden Arbeit.

Auch eine britische Untersuchung zeigt, dass regelmäßige

Pausen gesund sind.

Sie senken Schmerzen und Verspannungen im Nacken und

den Schultern.

Man sollte nicht auf die Pause warten,

bis man vor Erschöpfung nicht mehr kann.

Spätestens bei Anzeichen für Müdigkeit oder bei Abschluss

einer Arbeit sollten Pausen gemacht werden.

Der Mensch neigt dazu, bis zur Erschöpfung zu arbeiten.

Deshalb sollten Unternehmen darauf achten,

dass Mitarbeiter Pausen machen.

„Social-Media-Pausen“, in denen Menschen ihre Facebook- oder

Instagramprofile in der Pause überprüfen, sind nicht

erholsam, meinen Forscher.