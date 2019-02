Brauchen wir 75 Minuten Mittagspause?

Wie lange soll eine Mittagspause sein? Darüber ist jetzt in Großbritannien eine große Diskussion entflammt. Ausgangspunkt war ein Bericht von britischer Parlamentarier aus allen Parteien: Sie empfehlen für Schulkinder eine 75-minütige Mittagspause. Das würde Gesundheit und Wohlbefinden der Kinder fördern. Auch ihre Konzentration und sozialen Fähigkeiten würden dadurch gefördert. In der Regel sind in Ganztagsschulen – auch in Österreich – Mittagspausen rund 50 bis 60 Minuten lang.

Und wie ist das bei Erwachsenen? Brauchen diese auch eine 75-minütige Mittagspause? Diese Frage wirft etwa die britische Tageszeitung The Guardian auf. Denn die Anzahl der Menschen, die zu Mittag eine Pause machen, scheine rückläufig zu sein. Und wenn, dann würde oft nur ein Sandwich am Bürotisch gegessen – oder es gebe zu Mittag ein „working lunch“ – die „unheilige Mischung“ von Meeting und Mittagessen.