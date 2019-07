Sind Klima-Anlagen schädlich für die Gesundheit?

Link zum Original-KURIER-Artikel

Klima-Anlagen gibt es im Büro, Supermarkt

oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Wenn es im Sommer zu heiß ist,

wird die Klima-Anlage zum Abkühlen eingeschaltet.

In den Anlagen können aber Bakterien

und Pilz-Sporen leben.

Dadurch, dass die Klima-Anlage von warmer

Luft zu kühler Luft umwandelt,

entsteht ein feuchter Raum.

Bakterien und Pilz-Sporen sammeln

sich gerne in feuchten Räumen an.

Außerdem kann durch das Saugen von Luft

ebenfalls Staub und anderer Schmutz

ins Gerät kommen.

Diese Bakterien können eingeatmet werden

wenn die Klima-Anlage eingeschaltet ist.

Menschen mit einem schwachen Immun-System

erkranken dadurch leichter als Menschen

mit gutem Immun-System.

Man sollte die Klima-Anlage daher

regelmäßig reinigen und warten lassen.

Die Klima-Anlage kann auch für die

Schleim-Häute schädlich sein.

Die Schleim-Häute befinden sich in den Augen.

Sie helfen dabei, die Augen feucht zu halten.

Wenn die Augen aber trocken und gereizt sind,

können Viren leichter in den Körper eindringen.

Man sollte daher viel trinken,

damit die Schleim-Häute feucht bleiben.

Die Muskeln können sich ebenfalls wegen

der kühlen Luft der Klima-Anlage verspannen.

Grund dafür ist, dass die Durchblutung im Körper

sinkt und durch die kühle Luft nicht steigen kann.

Die Klima-Anlage sollte deswegen am besten auf

10 Grad unter der Außen-Temperatur gestellt sein.