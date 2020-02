Selbstverteidigungs-Kurse von Frauen für Frauen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Verein „ Drehungen“ in Linz bietet

Selbstverteidigungs-Kurse für Frauen an.

Der Verein selbst wird auch von Frauen geführt.

Mädchen und Frauen in jedem Alter können mitmachen.

Auch Frauen mit einer körperlichen oder geistigen

Behinderung können an den Kursen teilnehmen.

In den Kursen werden den Frauen verschiedene Techniken

zur Selbstverteidigung beigebracht.

Bei den Kursen wird den Frauen auch beigebracht,

selbstbewusster und sicherer zu wirken.

„Je ängstlicher Frauen erscheinen, desto eher werden sie

zum möglichen Opfer“, sagt Trainerin Maria Langemeier.

Außerdem sollten Frauen sich trauen zu sagen,

wenn sie etwas als unangenehm empfinden.

Das kann oft Schlimmeres verhindern.

Frauen, die sich verfolgt fühlen, können beim nächsten

Haus läuten und um Hilfe bitten.

Frauen können auch jemanden anrufen oder einen

Taschenalarm mitnehmen.

Ein Taschenalarm ist ein kleines Gerät,

das man in der Hosentasche mitnehmen kann.

Drückt man auf den Knopf auf dem Taschenalarm,

geht ein Alarm los und es läutet ein lautes Geräusch.

Das soll die Angreifer eschrecken.

Unter dieser Telefon-Nummer erhält man nähere

Infos über den Selbstverteidigungs-Kurs:

0732/ 60 22 00