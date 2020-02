„Je ängstlicher, desto eher ist man Opfer“

„Bei uns geht es viel um das eigene Selbstbewusstsein und Auftreten, auch darum, wie wir uns selber wahrnehmen und wie wir auf andere wirken.“ Da sei vor allem die Körperhaltung entscheidend: „Je ängstlicher Frauen erscheinen, desto eher werden sie zum potenziellen Opfer.“ Haltung, Auftreten und ein sicherer Stand seien definitiv Dinge, die man üben und verinnerlichen könne, versichert Trainerin Langmaier.

Die Technik zählt

„Die Abwehrübungen, die in unseren Kursen gelehrt werden, leben nicht von Kraft, sondern von Technik. Frauen erleben, dass sie sich selbst bei körperlicher Unterlegenheit mit Drehungen und Kniffs aus Umklammerungen befreien können.“

Viele Frauen fürchten sich auf dem Nachhauseweg im Dunkeln: „In Linz fällt mir das extrem auf, dass die Frauen sehr ängstlich sind. Bitte lassen wir uns das nicht nehmen, dass wir auch abends oder nachts unterwegs sind. Der öffentliche Raum gehört auch uns Frauen!“, appelliert Langmaier, und hat gleichzeitig einige praktische Tipps parat: Wer beim Heimgehen den Haustürschlüssel in der Hand hält, kann ihn in Gefahrensituationen zur Verteidigung nutzen. Wer sich verfolgt fühlt, läutet beim nächsten Haus an und bittet um Hilfe. Konkret Menschen ansprechen, ob man ein Stück mitgehen darf oder sich kurz dazustellen darf, wenn man sich unsicher fühlt. Jemanden anrufen oder einen Taschenalarm eingesteckt haben.