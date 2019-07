Schwere Beine: Was man gegen die Beschwerden tun kann

Link zum Original-KURIER-Artikel

Zu langes Sitzen oder Stehen

kann die Venen schwächen.

Venen sind die Adern im Körper.

Venen sind dafür zuständig,

Blut zurück zum Herz zu bringen.

Bei Problemen mit den Venen kann das Blut

nicht nach oben gebracht werden und

das Blut staut sich in den Knöcheln und Waden.

Sind die Venen zu schwach, kann es bei Menschen

zu sogenannten schweren Beinen kommen.

Hier sind 5 Tipps gegen schwere Beine.

Bewegung

Damit die Venen richtig funktionieren,

ist es wichtig, die Beine zu bewegen.

In Berufen, wo man sitzt,

sollte man zwischendurch herumgehen

oder auf den Zehen stehen.

Auch im Sitzen kann man sich

auf den Zehen abstützen.

Man kann auch das Sprung-Gelenk bewegen,

indem man zum Beispiel

mit dem Sprung-Gelenk Kreise macht.

Im Liegen kann man in der Luft radfahren,

was gut für die Venen ist.

Beine hochlagern

Stützt man die Beine ab,

kann man die Waden entlasten

und das Blut fließt aus den Beinen

zurück in den Oberkörper.

Kühlen

Wenn man die Beine kühlt, kann man

die schweren Beine sehr gut entlasten.

Bei kalten Temperaturen ziehen sich die Venen zusammen.

Dadurch wird die Durchblutung gefördert.

Wäscht man die Unterschenkel

von unten nach oben mit einer kalten Dusche,

sind die Beine einige Stunden lang gut durchblutet.

Außerdem ist es gut. wenn man im kniehohem

und kalten Wasser ins Wasser tritt.

Gegen schwere Beine helfen auch kalte Beinwickel.

Beinwickel heißt, dass man das Bein von unten

nach oben mit einem kalten Stoff einwickelt.

Kompressions-Strümpfe

Kompressions-Strümpfe sind auch gut für die Venen.

Kompressions-Strümpfe üben Druck auf die Beine aus.

Das Tragen von Kompressions-Strümpfen kann

schwere Beine entlasten.

Man kann sie zum Beispiel in Drogerien kaufen.

Pflanzliche Mittel

Es gibt Pflanzen wie die Rosskastanie, Steinklee oder

Schafgarbe, die gut für die Durchblutung sind.

Diese Pflanzen wirken auch gut

gegen Schwellungen in den Beinen.