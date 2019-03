Schüler setzen sich für den Klimaschutz ein

Link zum Original-KURIER-Artikel

Mitte März wollen viele Schüler in Österreich für

den Klimaschutz demonstrieren.

Demonstrieren bedeutet, dass Menschen gemeinsam

auf die Straße gehen und fordern,

dass sich bestimmte Dinge ändern.

Die Schwedin Greta Thunberg ist 16 Jahre alt

und setzt sich öffentlich für den Klimaschutz ein.

Thunberg fordert auch Politiker und andere Menschen dazu auf,

sich stärker für den Schutz vom Klima weltweit einzusetzen.

Seit August 2018 demonstriert Thunberg jeden Freitag

in der schwedischen Hauptstadt Stockholm.

An diesen Tagen geht sie nicht zur Schule.

Am 15. März gibt es nach dem Vorbild von Greta Thunberg

Demonstrationen für den Klimaschutz in 490 Städten.

Die Umweltschutz-Organisation „Global Strike For Future“

unterstützt diese Demonstrationen.

„Global Strike For Future“ ist Englisch und bedeutet

auf Deutsch „Weltweiter Streik für die Zukunft“.

Die Organisation gab am 4. Februar auch bekannt,

dass es in Österreich in den Städten Klagenfurt, Wien

und Innsbruck Demonstrationen für den Klimaschutz geben wird.

Viele Schüler werden dann demonstrieren, statt in die Schule zu gehen.