Schriftstellerin Birgit Birnbacher bekam „Ingeborg-Bachmann-Preis“

Am 30. Juni war die Verleihung

vom „ Ingeborg-Bachmann-Preis“.

Die Verleihung fand in Klagenfurt statt.

Klagenfurt ist die Hauptstadt vom Bundesland Kärnten.

Der Ingeborg-Bachmann-Preis wird seit

dem Jahr 1977 verliehen.

Dieses Jahr wurde der Preis zum 43. Mal verliehen.

Ingeborg Bachmann war eine Schriftstellerin.

Nach ihr wurde der Preis benannt.

Er wird an Schriftsteller verliehen,

die auf Deutsch schreiben.

In diesem Jahr bekam die österreichische

Schriftstellerin Birgit Birnbacher den Preis

für ihren Text „Der Schrank“.

Birnbacher meinte, dass es für sie völlig verrückt ist,

dass sie diesen Preis gewonnen hat.

Birgit Birnbacher möchte auch in Zukunft

neben ihrer Arbeit als Soziologin weiterhin schreiben.

Die Soziologie ist eine Wissenschaft,

die sich mit dem Zusammenleben

von Menschen beschäftigt.