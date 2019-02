Schönbrunner Tiergarten bietet zum Valentinstag besondere Führung an

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Schönbrunner Tiergarten

bietet zum Valentinstag eine

kostenlose Führung zum Liebesleben der Tiere an.

Der Valentinstag ist jedes Jahr am 14. Februar.

Er wird auch „Tag der Liebenden“ genannt.

An diesem Tag schenken sich viele Menschen

Blumen oder andere Geschenke um ihren

Eltern, Freunden oder Partnern zu zeigen,

dass sie sie lieben.

Paare, die gemeinsam am Valentinstag

in den Zoo gehen, bekommen mit dem Kennwort

„ Valentinstag“ zwei Eintrittskarten zum Preis von einer.

Um 14 Uhr gibt es dann die kostenlose Führung.

Bei der Führung werden Zoo-Tiere besucht,

die in Partnerschaften leben.

Mit nur einem Partner

leben im Tiergarten nur wenige Tiere.

Einige Arten von Pinguinen, Raben und Affen

leben in Partnerschaften mit nur einem Artgenossen.

Bei den Roten Pandas gibt es ein neues Liebespaar.

Sie haben sich mehrmals gepaart.

Ob es Nachwuchs geben wird,

wird sich aber erst zeigen.

Für das Rote-Panda-Pärchen wurden,

passend zum Valentinstag,

Äpfel in Herzform ausgestochen.

Hier sind weitere Infos

zur Valentinstags-Führung vom Tiergarten Schönbrunn:

Donnerstag, 14. Februar 2019,

Beginn: 14 Uhr.

Treffpunkt: Infocenter, Kasse Hietzing.

Die Führung ist kostenlos.

Keine Anmeldung erforderlich.