Tiergarten lockt Besucher mit Valentinstags-Special

Der Tiergarten Schönbrunn lockt Besucher am 14. Februar mit einer Ermäßigung in den Zoo. Mit dem Kennwort " Valentinstag" erhalten Pärchen zwei Eintrittskarten zum Preis von einer. Zusätzlich wird um 14 Uhr eine einstündige kostenlose Führung zum Liebesleben der Tiere angeboten. "Bei der Führung werden Tiere mit unterschiedlichen Paarbeziehungen besucht. Bei den Robben zum Beispiel halten sich die Männchen einen Harem. Und eines gleich vorweg, monogam leben nur wenige Tiere. Bei uns im Tiergarten sind es unter anderem die Gibbons, Pinguine und Kolkraben", erklärt Tiergartendirektorin Dagmar Schratter in einer Aussendung.