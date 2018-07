Die Roten Pandas sind zurück im Gehege: Hoffen auf Nachwuchs

" Manjul können die Besucher zum ersten Mal sehen"

In Schönbrunn lebt ein Pärchen dieser grazilen Tiere. Dungl: "Das Weibchen Mahalia, das letzte Woche zehn Jahre alt geworden ist, ist unseren Besucherinnen und Besuchern natürlich gut bekannt. Das junge Männchen Manjul hingegen ist kurz vor den Umbauarbeiten zu uns gekommen und direkt in ein Ausweichquartier hinter den Kulissen eingezogen. Manjul können die Besucher somit nun zum ersten Mal sehen."

In zwei Transportkisten wurden Mahalia und Manjul am Montag in ihr Gehege übersiedelt. Mahalia hat ihr altes, neues Zuhause gleich wieder erkannt. "Mahalia ist aus der Kiste hinaus und hat gleich gemerkt: 'Hey, die Anlage kenn ich, echt super'", schilderte Tierpflegerin Nicole Samek den Einzug. Weitaus zaghafter als seine Artgenossin verhielt sich Manjul. Samek: "Der kleine Prinz hat etwas gezögert beim Rauslassen, aber ist dann auch gleich hinauf aufs Klettergerüst und hat sich die Anlage angesehen."