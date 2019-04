Schauspielerin Hannelore Elsner ist gestorben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am Ostersonntag, dem 21. April, starb die bekannte

Schauspielerin Hannelore Elsner.

Sie wurde 76 Jahre alt.

Sie starb in einem Krankenhaus in München

an den Folgen einer Krebs-Erkrankung.

München ist die Hauptstadt

vom deutschen Bundesland Bayern.

Hannelore Elsner wurde am 26. Juli 1942

in der Stadt Burghausen, in Bayern geboren.

Eigentlich hieß sie Hannelore Elstner.

Sie strich das „t“ aber aus ihrem Nachnamen.

Als Hannelore Elsner zweieinhalb Jahre alt ist,

stirbt ihr 2 Jahre älterer Bruder.

Als Elsner 8 Jahre alt ist, stirbt ihr Vater

an der Lungenkrankheit Tuberkulose.

Mit ihrer Mutter ging sie nach München.

Dort wechselte Elsner häufig die Schule.

Mit 14 Jahren übernahm sie in München

kleinere Jobs aus Geld-Not.

Im Jahr 1974 starb ihre Mutter.

Hannelore Elsner sagte, dass sie nie daran gedacht hat,

Schauspielerin zu werden.

Mit 16 Jahren wurde sie in München,

bei einem Spaziergang mit ihrer Mutter,

vom türkischen Regisseur Halit Refig entdeckt.

Ein Regisseur ist im Theater, beim Film

oder beim Fernsehen eine sehr wichtige Person.

Er sagt den Schauspielern und allen anderen Mitarbeitern,

was sie tun sollen.

Nach Proben in der türkischen Stadt Istanbul durfte

Hannelore Elsner die Schauspiel-Schule besuchen.

Währenddessen hatte sie kleinere Film-Rollen

mit bekannten Schauspielern wie

Hans-Joachim Kulenkampff oder Freddy Quinn.

Im Jahr 1961 wurde der erste Kino-Film mit Elsner gezeigt.

Der Film hatte den Titel „Das Mädchen mit den schmalen Hüften“.

Weltweit bekannt wurde sie im Jahr 1975

mit dem Film „Berlinger“ vom Regisseur Alf Brustellin.

Mit der Krimi-Serie „Die Kommissarin“

wurde Hannelore Elsner auch im Fernsehen bekannt.

Diese Serie wurde 12 Jahre lang

auf dem deutschen Fernseh-Sender ARD gezeigt.

Hannelore Elsner ermittelte in 66 Folgen als Fernseh-Kommissarin.

Am Anfang spielte der Schauspieler Til Schweiger ihren Assistenten.

Hannelore Elsner erhielt viele Auszeichnungen und Preise.

Darunter im Jahr 2015 die „ROMY“ als beliebteste Schauspielerin.

Die Romy ist ein österreichischer Film- und Fernsehpreis,

der in Erinnerung an die Schauspielerin Romy Schneider,

jedes Jahr vom „KURIER“ vergeben wird.