Schauspielerin Brigitte Swoboda ist gestorben

Am 24. Juni verstarb die bekannte

österreichische Schauspielerin

Brigitte Swoboda im Burgenland.

Brigitte Swoboda wurde 76 Jahre alt.

Brigitte Swoboda wurde am 1. Februar 1943

im 20. Bezirk in Wien geboren.

Mit 17 Jahren begann Brigitte Swoboda

im Theater als Schauspielerin.

Bis zum Jahr 2003 war Brigitte Swoboda

Mitglied vom Volkstheater in Wien.

Bekannt wurde sie durch ihre Rolle

als Hausmeisterin Elisabeth Koziber

in der ORF-Fernseh-Serie „Kaisermühlenblues“.