Kaisermühlen-Blues-Darstellerin Brigitte Swoboda ist tot

Brigitte Swoboda wurde am 1. Februar 1943 in Wien-Brigittenau geboren und war seit dem 17. Lebensjahr Schauspielerin - Einen sensationellen Erfolg feierte sie 1968 als Birgit in Wolfgang Bauers "Magic Afternoon" im Ateliertheater. Bald darauf engagierte sie Gustav Manker ans Wiener Volkstheater, das lange ihre künstlerische Heimat war.