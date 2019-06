Schauspieler Peter Matić ist gestorben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 20. Juni starb der bekannte österreichische

Schauspieler Peter Matić.

Er wurde 82 Jahre alt.

Peter Matić wurde am 24. März 1937 in Wien geboren.

Matić machte eine Ausbildung zum Schauspieler

bei der österreichischen Schauspielerin Dorothea Neff.

Danach spielte er am Theater in der Josefstadt in Wien,

aber auch bei den Münchner Kammerspielen.

Ab 1994 war Peter Matić Burgtheater-Schauspieler in Wien.

Bekannt wurde er auch durch Filme,

wie zum Beispiel „Die Vermessung der Welt“

oder „Ein Sommer in Kroatien.“

Viele Menschen sind traurig,

dass Peter Matić gestorben ist.

Auch Staatsopern-Direktor Dominic Meyer

und Burgtheater-Direktorin Karin Bergmann

trauern um Matić.