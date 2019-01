Saudi-Arabien: SMS soll Frauen über ihre Scheidung informieren

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Saudi-Arabien sollen in Zukunft Frauen

vom Gericht informiert werden, wenn ihre

Männer die Scheidung eingereicht haben.

Dadurch soll verhindert werden, dass sich

Männer heimlich scheiden lassen,

ohne dass die Frauen davon wissen.

In der Vergangenheit konnten sich Männer in

Saudi-Arabien nämlich heimlich scheiden lassen.

Der Kronprinz von Saudi-Arabien, Mohammed

bin Salman hat modernere Ansichten als seine Vorgänger.

Frauen dürfen in dem Königreich seit Juni Auto fahren.

Außerdem dürfen sie seit Kurzem Sportstadien besuchen.

In den vergangenen Monaten wurden aber viele

Frauen festgenommen, die für ihre Rechte kämpfen wollten.

In Saudi-Arabien können männliche Verwandte die

Aufsicht über Frauen haben und sie dürfen für

diese Frauen auch Entscheidungen treffen.