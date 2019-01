Saudi-Arabien: Eine Frau ist vor ihrer Familie geflohen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Rahaf Mohammed ist 18 Jahre alt.

Sie ist aus ihrer Heimat geflohen,

weil ihre Familie sie schlecht behandelt hat.

In einem Gespräch mit dem Fernsehsender CBC in Kanada

hat sie über ihre Flucht aus Saudi-Arabien gesprochen.

Rahaf Mohammed erzählt, dass sie von ihrer Mutter

und ihrem Bruder immer wieder geschlagen wurde.

Als Rahaf Mohammed ihre langen Haare abgeschnitten hat,

wurde sie von ihrer Familie bestraft.

Sie wurde ein halbes Jahr eingesperrt und ständig geschlagen.

Rahaf Mohammed wollte so nicht mehr leben.

Die Flucht

Rahaf Mohammed hat ihre Flucht gut geplant.

Sie wart mit ihrer Familie in Kuwait.

Dort dürfen Frauen alleine reisen.

Sie ist aus dem Hotel geflüchtet und nach Thailand geflogen.

Als sie in Thailand war, wollte sie nach Australien weiter reisen.

Sie wurde aber am Flughafen aufgehalten

und sollte wieder zu ihrer Familie zurückreisen.

4 Freundinnen von Rahaf haben einen Hilferuf von ihr

auf der Internet-Seite Twitter veröffentlicht.

Mehrere Menschen, die sich für die Rechte von Frauen einsetzen,

haben die Nachricht gelesen und geteilt.

Die Nachricht über Rafah Mohammed verbreitete sich sehr schnell.

Kanada hat Rafah Mohammed erlaubt, jetzt dort zu leben.

Sie möchte Englisch studieren und eine Arbeit finden.

Rafah ist nicht die einzige Frau,

die nicht mehr in Saudi-Arabien leben will.

In den letzten Jahren sind sehr viele Frauen geflüchtet

und es werden immer mehr.

Strafe

Das Problem ist, wenn den Frauen die Flucht nicht gelingt,

landen sie oft im Gefängnis.

Nur wenn der Partner zustimmt, kommt die betroffene Frau wieder frei.

Sie muss danach alles tun, was ihre Familie verlangt.

In Saudi-Arabien haben Frauen wenig Rechte.

Einen Pass dürfen die Frauen in Saudi-Arabien nur mit der Erlaubnis

von ihrem Ehemann oder einem männlichen Verwandten beantragen.