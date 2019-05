Hände-Hygiene in Krankenhäusern nicht gut

Link zum Original-KURIER-Artikel

In den USA erkranken immer mehr Menschen,

die bereits im Krankenhaus liegen,

an einer anderen Erkrankung

aus dem Krankenhaus.

Das ist auch in Europa so.

Menschen, die auf der Intensivstation liegen,

werden besonders schnell krank.

Diese Art von Krankheiten nennt man

„hospital acquired infections“.

"Hospital acquired infections" ist englisch und

heißt auf Deutsch „Krankenhaus-Krankheiten“.



Hände-Hygiene im Krankenhaus



Die richtige Hände-Hygiene vor und nach

jedem Kontakt mit Patienten ist sehr wichtig,

damit Krankheiten nicht übertragen werden.

Eine Untersuchung hat herausgefunden,

dass die Hände-Hygiene

in vielen Krankenhäusern nicht gut ist.

Vor allem Einmal-Handschuhe werden

öfter als nur einmal getragen.

Die richtige Hände-Hygiene wird aus mehreren

Gründen im Krankenhaus immer wichtiger.

Patienten, die auf der Intensivstationen betreut werden,

werden immer älter und schwächer.

Das bedeutet, dass ihr Immunsystem

nicht mehr stark genug ist,

um sich vor Krankheiten zu schützen.

Das Immunsystem ist das Abwehrsystem vom Körper.

Es schützt den Körper vor Krankheits-Erregern und Giften

und hilft beim Heilen von Verletzungen.



Hände-Hygiene zu Hause

Auch privat ist die Hände-Hygiene sehr wichtig.

Besonders wichtig ist das regelmäßige Händewaschen.

Vor allem bevor und nachdem man

mit kranken Menschen Kontakt hatte.

Aber auch vor dem Essen,

nachdem man auf der Toilette war,

nach jedem Husten oder Putzen der Nase

sollte man sich gründlich und

mit Seife die Hände waschen.

Das sollte in etwa 30 Sekunden dauern.

Auch das Abtrocknen der Hände

nach dem Händewaschen ist wichtig.